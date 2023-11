Tonfilm-Theater zeigt Miss Marple und „Santa Lucia“

Zwei Filme zeigt das Tonfilm-Theater im November: Am Samstag, 18. November, 20.30 Uhr ist Agatha Christies „Miss Marple ‐ Der Wachsblumenstrauß“ dran und am Montag, 20. November, 19 Uhr wird der Heimatfilm „Santa Lucia“ gezeigt.

Unvergessen ist die Hauptdarstellerin, Margaret Rutherford, in den Filmen der Miss Marple. In diesem Krimi haben sie und der Bibliothekar Mr. Stringer, der in Wirklichkeit ihr Ehemann ist, einen Mord in einem Herrenhaus aufzuklären. An Mord glauben die anderen aber nicht so recht und so geht es hin und her, bis noch ein Familienmitglied stirbt. Lauter reiche Menschen und einer schöner wie der andere, aber irgendwie haben sie keine weiße Weste. Der teils auch lustige Krimi erschien 1963, läuft über 81 Minuten und ist ab zwölf Jahren frei, wie das Tonfilm-Theater mitteilt.

„Santa Lucia“ ist ein deutscher Spielfilm aus dem Jahre 1956 in dem Vico Torriani, Eva Kerbler, Peer Schmidt und Karin Dor die Hauptrollen spielen. Es geht viel um Musik und auch um Liebe. Der Sänger und Gitarren-Spieler Mario, der sich sein Geld als Eseltreiber verdient, singt Volkslieder auch im Film. Eine reiche Gräfin möchte ihn mitnehmen, um seinen Gesang von Italien nach Frankreich zu bringen und überredet ihn mit Aussicht auf eine große Karriere. Er ahnt nicht, was sie im Schilde führt. Der Film mit schönen Naturaufnahmen in Italien und Frankreich läuft über 97 Minuten.

Um Anmeldung unter 0163/4973785 wird gebeten. Dort können sich auch heiße Snacks bestellt werden.