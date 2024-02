Tonfilm-Theater zeigt Drama, Comedy und Nostalgie

Das Tonfilm-Theater Münsingen zeigt „einen der besten Filme aller Zeiten und danach einen der lustigsten Filme aller Zeiten“. So heißt es zumindest in der Ankündigung.

Das ist damit gemeint: Am Samstag, 17. Februar, wird im nostalgischen Kino „Verdammt in alle Ewigkeit“ gezeigt, inklusive eines Familien-Jubiläums der Krafts. Deshalb gebe es in der Pause einen Sekt oder Espresso „gratis“ für die Gäste.

„Verdammt in alle Ewigkeit“ bedient mehrere Genre. Er beschreibt das Militärleben eines ehemaligen Boxers, der nicht mehr Boxen möchte, weil dabei schon jemand zu Schaden kam. Er verliebt sich in eine Bardame und auch sein Vorgesetzter hat die große Liebe gefunden. „Der Film zeigt einen der besten Film-Küsse der Kino-Geschichte zwischen Burt Lancaster und Deborah Kerr“, heißt es in der Ankündigung. Der Film gewann acht Oscars bei insgesamt 13 Nominierungen. Er wurde 1953 gedreht, läuft über 118 Minuten und ist ab zwölf Jahren freigegeben.

Am Montag, 19. Februar, zeigt das Tonfilm-Theater „Immer die Radfahrer“, eine österreichisch-deutsche Komödie mit Heinz Erhardt, Hans-Joachim Kulenkampff und Peter Kraus. Drei Freunde wollen, wie früher in den alten Tagen, wieder mit dem Rad auf Urlaubsreise gehen. Das versuchen sie auf gleiche Weise wie in der Vergangenheit, mit dem Zelt und wenig Geld. Da kommen allerhand Schwierigkeiten auf die in die Jahre gekommenen Freunde zu. Der Film dauert 97 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben.