Tonfilm-Theater Münsingen zeigt Bud Spencer

Das Tonfilm-Theater von Sandra Kraft in Münsingen zeigt demnächst in seiner Retro-Western-Reihe Bud Spencer „Vier für ein Ave Maria“. Der Film läuft am Montag, 16. Oktober, um 19 Uhr. Zu Gast sind am Filmabend auch zwei Sänger aus dem Mittelmeer-Raum und spielen spanische Lieder. Fabio und Josee gestalten machen aus der Filmpause so eine Gitarrenpause der Sonderklasse. „Vier für ein Ave Maria“ wurde in Spanien der gedreht und das nehmen die Kinomacher zum Anlass, spanische Musik zu spielen. Das Das Tonfilm-Theater empfiehlt den Kinobersucher, sich vorher anzumelden. Insbesondere wenn man einen heißen Snack zum Film essen möchte, heißt es in der Vorankündigung. Mehr unter www.tonfilm-theater.de und www.tonfilmtheater.de