Streckensperrung zwischen Münsingen und Marbach

Auch in diesem Jahr führt die Erms-Neckar-Bahn AG als Betreiberin der Schienenstrecke Engstingen-Schelklingen wieder kurzfristig angekündigte Bauarbeiten am Gleis durch. Deshalb müssen von Mittwoch, 4. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober, die Züge zwischen Marbach und Münsingen durch Busse ersetzt werden. Zwischen Gammertingen und Marbach sowie zwischen Münsingen und Ulm verkehren die Züge der SAB hingegen weiterhin planmäßig. Die Busse des Schienenersatzverkehrs fahren in Münsingen vom Bahnhofsvorplatz ab und in Marbach von der Bushaltestelle an der Landstraße gegenüber des Bahnhofsgebäudes. Die SAB-Züge und -Busse warten die Anschlüsse jeweils gegenseitig ab. Die Dampf-Bummelzüge 71 bis 74 am Sonntag, 15. Oktober, sind vom Ersatzverkehr nicht betroffen und fahren wie angekündigt ab Münsingen beziehungsweise bis Münsingen.

Der detaillierte Ersatzfahrplan ist auf der SAB-Homepage unter www.alb-bahn.com zu finden. In den Bussen des Schienenersatzverkehrs ist eine Fahrradmitnahme nur sehr eingeschränkt möglich ist.

Für zusätzliche Auskünfte stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SAB am Fahrkartenschalter in Münsingen sowie über das kostenlose Kundentelefon unter der Rufnummer 0800/444 7673 zur Verfügung. Darüber hinaus empfiehlt die SAB die Nutzung des DB-Navigators, in welchem die Züge in Echtzeit angezeigt werden.