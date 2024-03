Schauen und schlemmen

Die Leute vom Tonfilm-Theater zeigen am Montag, 18. März, ab 19 Uhr den Filmklassiker „Die Brücke am Kwai“. Wie die Kinobetreiber mitteilen, erhielt der Film 1958 sieben Oscars, unter anderem den für den besten Film, die beste Regie, die beste Musik und den besten Hauptdarsteller. Zur Handlung: Alex Guinness, der Dienstgradälteste der Engländer, befindet sich im Film mit seinen britischen Kriegskameraden in einem japanischen Gefangenenlager in Burma. Hier sollen die Insassen eine Eisenbahnbrücke bauen, wie dies tatsächlich in einem Lager bei Bangkok in den 40er Jahren geschehen ist.

Je nach Anzahl der unter der Telefonnummer 0163/4973785 möglichen Reservierungen bieten die Veranstalter Bockwürste mit Dinkelbrot oder Erbseneintopf zum Film an.