Es bleibt bei dem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Wie berichtet war einem 62-jährigen Landwirt aus dem Rems-Murr-Kreis vorgeworfen worden, im Januar dieses Jahres am Steuer telefoniert zu haben, als er durch Münsingen fuhr. Damals passierte er das Polizeirevier. Vom dortigen Rüstraum aus wurde an diesem Tag, wie schon so oft, eine Handy- und Gurtkontrolle von zwei Beamten durchgeführt. Man muss wissen, dass die Ordnungshüter von diesem Fenster aus im Erdgeschoss einen direkten Blick auf die vorbeiführende Bundesstraße 465 haben.

Empfohlene Artikel Ordnungshüter mit Argusaugen Handy oder Schokoriegel in der Hand? Polizeikontrolle durchs Bürofenster q Münsingen

Dort befindet sich auch die Kreuzung mit Ampelanlage, von der es Richtung Lautertal, Bad Urach oder Ehingen weitergeht. Entdecken die Polizeibeamten in einem vorbeifahrenden oder anhaltenden Auto oder Lastwagen einen Fahrzeuglenker, der nicht angegurtet ist, beziehungsweise mit seinem Smartphone telefoniert oder auf der Tastatur tippt, informieren sie die Kollegen über Funk. Die Streifenwagenbesatzung steht in ein paar Hundert Meter Entfernung und fordert dann den entsprechenden Verkehrsteilnehmer auf, rechts ran zu fahren, wo sie dann mit dem Gurt- oder Handy-Vergehen konfrontiert werden, was im vorliegenden Fall dem 62-jährigen Vito-Fahrer mit dem Handy-Vergehen passiert ist.

Beamte aus der „warmen Stube“ alarmieren wartende Kollegen

Das Verfahren sorgte für allerlei Aufsehen. Im Rahmen des Verfahrens hatte es zwei Wochen nun einen Vor-Ort-Termin im Polizeirevier gegeben, an dem der 62-Jährige, sein Verteidiger Dieter Wandel, der ermittelnde Polizeioberkommissar und der Direktor des Amtsgerichts, Joachim Stahl jüngst. „Ich habe nicht mit dem Smartphone in der Hand telefoniert“, beteuerte der Betroffene weiter vor Gericht, vielmehr habe er eine Tafel Schokolade in den Fingern gehalten. Vor , teilnahmen. Schon damals stellte der Richter fest, vom Fenster einen sehr guten Blick auf die Straße zu haben. Er stimmte damals der Aussage des Polizeioberkommissars zu, von diesem erhöhten Standpunkt aus „hervorragend“ zu sehen, ob jemand mit dem Handy telefoniere oder nicht den Gurt angelegt habe.

Der Rechtsbeistand des Vito-Fahrers sah das naturgemäß anders. Von dort aus könne man keine zweifelsfreie Beobachtung machen, zudem könne sich der Polizeibeamte auch geirrt haben und eine Tafel Schokolade mit einem Handy verwechselt haben. Es stehe Aussage gegen Aussage.

Kontrolle nach Vier-Augen-Prinzip

Deshalb lud Richter Stahl diese Woche zwei weitere Polizeibeamte, die damals mit dabei waren, in den Zeugenstand. Grundsätzlich seien immer zwei Beamte im Polizeirevier bei diesen Kontrollen im Einsatz, sodass nur Verstöße per Funk weitergegeben werden, die tatsächlich von vier Augen erkannt worden seien, sagten sie unabhängig voneinander aus.

Dem widersprach der Rechtsbeistand des Fahrers, der Einspruch gegen den Bußgeldbescheid eingelegt hatte. Eine zuverlässige Beobachtung aus dem Fenster sei nicht möglich, sagte Wandel in seinem Plädoyer. Richter Stahl sah das nach wie vor anders und beließ es bei dem Bußgeldbescheid des Landratsamtes Reutlingen.

Richter erklärt Kontrolle für zulässig

Da in letzter Zeit immer mehr Verstöße mit dem Handy registriert werden, hat das Polizeirevier Münsingen jetzt am Gebäude ein Banner mit folgender Aufschrift aufgehängt: „Handy klingelt? Nicht jetzt.“ Und wer dennoch das Gespräch beim Polizeirevier annimmt, muss damit rechnen, dass ihn die Beamten in wenigen Hundert Metern herauswinken.