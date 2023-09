Radtour im Biosphärengebiet

Trüp–Guide Kathrin Steinhart nimmt Interessierte am Sonntag, 10. September, mit in das Herzstück des Biosphärengebiets: Den Truppenübungsplatz Münsingen. Die Alblandschaft ist hier geprägt durch Schafhaltung und seine ehemalige militärische Nutzung. Die Tour wird ungefähr fünf Stunden dauern und beginnt um 10 Uhr. Die Teilnehmer werden dabei eine Strecke von 40 Kilometern zurücklegen und einen Teil des Platzes kennenlernen. Die Strecke geht vorbei an ehemaligen Schießbahnen und Bunkern. Im verlassenen Dorf Gruorn wird eine Pause eingelegt, wo ein Aussichtssturm einen Rundblick über die Landschaft bietet.

Interessierte können sich unter 0176 24907725 oder [email protected] anmelden. Treffpunkt am Sonntag ist das Biosphärenzentrum im Alten Lager Münsingen, die Teilnahme kostet 10 Euro.