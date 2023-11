Einen ganz besonderen Film präsentiert das Münsinger Kino am Samstag, 2. Dezember. Zu sehen ist „Wer die Nachtigall stört“. Los geht’s um 19 Uhr. Einer ´der besten Filme aller Zeiten, so die Konomacher. In der Hauptrolle spielt Gregory Peck als Anwalt, der im Süden von den USA einen dunkelhäutigen Beklagten verteidigt. Zur Platzverteilung und Essensvorbereitung bittet das Tonfilm-Theater um Anmeldung unter Telefon 0163/4973785.