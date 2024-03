Mit dem Osterhasen im Dampfzug unterwegs

Noch vor dem eigentlichen Saisonbeginn des Freizeitnetzes Schwäbische Alb weckt die SAB ihre über 115 Jahre alte Lok und die dazu passenden 100-jährigen Wagen aus dem Winterschlaf. Entlang der jungen Lauter geht es an diesem Tag über die stille Haid, durch das romantische Hasental und ein kurzes Stück an der Seckach vorbei. Wie immer, wenn der Osterhase mit der Alb-Bahn fährt, hat er für alle kleinen Fahrgäste eine süße Überraschung dabei.

Die erste Fahrt startet um 10:50 Uhr in Münsingen. Über Gomadingen und Engstingen geht es nach Trochtelfingen, wo der Zug um 12.20 Uhr ankommt. Die Rückfahrt startet in Trochtelfingen um 12:50 Uhr. Zurück in Münsingen ist man um 14:10 Uhr. Dort wird die Lok für die zweite Fahrt bereit gemacht, die nach Engstingen führt und Münsingen um 15:00 Uhr verlässt. In Engstingen startet das Zügle um 11:50 Uhr Richtung Trochtelfingen. Um 13:25 und um 16:05 Uhr geht es Richtung Münsingen. Unterwegs wird planmäßig in Marbach, Gomadingen und Haidkapelle gehalten. In Offenhausen, Kohlstetten und Trochtelfingen Alb-Gold halten die Züge teilweise nach Bedarf, in Engstingen-Schulzentrum (Großengstingen) hält der Dampfzug nicht. Die Dampfzüge sind bewirtschaftet. Im Buffetwagen aus dem Jahr 1904, der sogenannten „Wachholderbar“ bietet das Gastro-Team der SAB Getränke und kleine Speisen an.

In der Saison 2024 fahren die Bummelzüge des SAB-Vereins übrigens nach einem neuen Fahrplan. Dadurch bestehen, wie der Verein Schwäbische Alb-Bahn mitteilt, ab dem 1. Mai einige attraktive Möglichkeiten, die Dampfzugfahrt mit dem regulären Zugangebot der SAB zu kombinieren, also eine Richtung mit dem Triebwagen zu fahren und zurück mit dem Dampfzug oder auch umgekehrt. Der Gesamtfahrplan mit den Bummelzügen und allen regulären Triebwagenzügen zwischen Gammertingen und Ulm kann im „Ein-Blick-Fahrplan“ auf www.alb-bahn.com abgerufen werden.

Der Vorverkauf für die Osterhäslesfahrten und die Bummelzug-Sonntage 2024 hat begonnen. Nähere Auskünfte hierzu gibt es online auf www.alb-bahn.com, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SAB am Fahrkartenschalter in Münsingen sowie über das kostenlose Kundentelefon unter der Rufnummer 0800/4447673.