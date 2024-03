Konzert des Laki-Popchors

Auf seiner diesjährigen Konzerttour gastiert der Laki-Popchor (Foto: Tobias Bugala) am Freitag, 12. April, um 20 Uhr in der Martinskirche Münsingen. Unter dem Motto „Waking Up“ präsentiert er laut Ankündigung ein vielseitiges Programm aus Gospels, Pop-Balladen, Lobpreisliedern sowie Gemeindeliedern. Als Vorgruppe singt der Jugendchor des Kirchenbezirks Bad Urach-Münsingen unter der Leitung von Pop-Bezirkskantor Johannes Weller. Der Vorverkauf läuft bereits. Nummerierte Eintrittskarten zu 15 und 12 Euro sind in der Buchhandlung Finkeria, Uracher Straße 1, in Münsingen erhältlich. Karten können dort auch telefonisch bestellt werden unter der Nummer 07381/92 15 39.