Münsingen

„Kohlhiesels Töchter“, „Planet der Affen“ und „Bonanza“ im Kino

Münsingen / Lesedauer: 1 min

Das Tonfilm-Theater in Münsingen zeigt am Samstag, 23. März, ab 18:00 Uhr den Film „Kohlhiesels Töchter“ mit Lilo Pulver, Helmut Schmid, Dietmar Schönherr und Heinrich Gretler in den Hauptrollen.