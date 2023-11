Kochen, Backen, Genießen und Lernen

Das Unesco-ausgezeichnete Biosphärengebiet Schwäbische Alb ist auch Bio-Musterregion und setzt sich für die Stärkung der Öko-Landwirtschaft ein, indem das Verbraucherbewusstsein gegenüber Öko-Lebensmitteln gestärkt werden soll. In den kommenden Wochen werden für unterschiedliche Zielgruppen vorweihnachtliche Mitmachangebote zum Thema bio-regionale Ernährung und Verpflegung angeboten. Dies teilt das Biosphärengebiet mit.

Am 23. November, 17.30 bis circa 20.30 Uhr, findet ein Kochkurs im Betriebsrestaurant von Elring Klinger in Dettingen/Erms statt. Stefan Thumsch, Koch mit Erfahrung aus der Sternegastronomie und Geschäftsführer von Kochwerk Catering, bereitet mit den Teilnehmer ein kreatives bio-regionales Menü zu, das auch zu Weihnachten aufgetischt werden kann. Dabei werden saisonales Gemüse und Obst, Rindfleisch und Buchweizen in Bio-Qualität verwendet. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen sind bis 19. November erforderlich unter www.biomusterregionen-bw.de/Anmeldung_zu_Veranstaltung.

Am 29. November, 14 bis 18 Uhr, findet ein Workshop für pädagogische Fachkräfte zum Thema Bio-Lebensmittel in der Kitaverpflegung im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in Ulm statt, organisiert vom Biosphärengebiet Schwäbische Alb und Landratsamt. Die Veranstaltung bietet Einblicke, wie regionale Bio-Lebensmittel in der Kitaverpflegung platziert und woher sie bezogen werden können. Vanessa Meyer von FiBL Projekte zeigt, was eine nachhaltige Verpflegung für Kinder ausmacht und welche Bedeutung Bio-Lebensmittel haben. Maike Honold, Regionalmanagerin Biosphärengebiet Schwäbische Alb, präsentiert die Vielfalt heimischer Bio-Erzeugnisse und stellt Bezugsmöglichkeiten vor. Julia Hertenberger zeigt als BeKI-Referentin und Mitarbeiterin des Landratsamts auf, wie die Akzeptanz der Kinder gesteigert werden kann. Anmeldungen sind bis 22. November erforderlich online unter www.biomusterregionen-bw.de/Anmeldung_zu_Veranstaltung.

Eine Bio-Mitmachaktion für alle Einrichtungen, Betriebe, Institutionen und Organisationen mit Verpflegungsangeboten gibt es vom 1. bis 24. Dezember. Dabei können Menüs, Frühstücksbuffets, Adventsabende oder andere Aktionen umgesetzt werden; mindestens fünf Produkte müssen in Bio-Qualität sein. Gewinne werden unter den Teilnehmern verlost, rasch Motivierte erhalten einen Bio-Weihnachtsbaum. Die Aktion findet im Biosphärengebiet Schwäbische Alb und den Landkreisen Alb-Donau-Kreis, Esslingen und Reutlingen statt. Eine Anmeldung ist bis 23. November erforderlich online unter www.biomusterregionen-bw.de/Bio-Aktion.