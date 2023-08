Kirchenführung erinnert an HAP Grieshaber in Gruorn

Das Komitee zur Erhaltung der Kirche in Gruorn weist auf eine besondere Führung hin. Die Kirchenführung am Sonntag, 20. August, durch Geschichts– und Kirchenführer Hermann Walz aus Eningen unter Achalm wird ergänzt durch die Schilderung des Besuchs des Künstlers und Holzschneiders HAP Grieshaber und der Schriftstellerin Margarethe Hannsmann in Gruorn.

Versehentlich waren sie an einem Pfingstmontag in Gruorn, um am Pfingsttreffen teilzunehmen, das aber schon am Pfingssonntag stattgefunden hatte, heißt es in der Pressemitteilung. Die Besucher wunderten sich, dass sie niemand antrafen, dafür erlebten sie Panzermanöver und Artilleriegefechte. Dieses Erlebnis haben beide Künstler in Holzschnitten und einem Text verarbeitet.

Die Führung beginnt um 14.30 Uhr im Kirchhof und wird dann im Museum im oberen Stockwerk des Schulhauses mit einer Schilderung seines Schaffens und Bildbetrachtungen fortgesetzt.

Gruorn erreicht man vom Eingang Trailfinger Säge in Münsingen–Trailfingen in einem etwa halbstündigen Spaziergang. Die Strecke ist geeignet für E–Rolli und Kinderwagen.

Da Gruorn im ehemaligen Truppenübungsplatz liegt, sind die Informationen zur Begehung/Befahrung zu beachten, heißt es abschließend.