Jugendhaus brennt in Münsingen komplett nieder

Bereits am späten Donnerstagabend ist in Münsingen ein Jugendhaus abgebrannt, wie die Polizei jetzt mitteilt. der Sachschaden geht in die Hundertausende, wie die ermittelnden Beamten mitteilen. Die Polizei such nun auch Zeugen.

Ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro sind bei einem Brand des Jugendhauses Im Badstuhl am Donnerstag gegen 23.30 Uhr entstanden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Gebäudekomplex von zwei Gebäuden in Brand.

Passant meldet den Brand

Ein aufmerksamer Passant entdeckte das im Vollbrand stehende Gebäude und verständigte die Feuerwehr. Durch die Freiwillige Feuerwehr Münsingen, die bis in den frühen Freitagmorgen mit acht Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Abbrennen des Jugendhauses nicht mehr verhindert werden. Die Gebäude mussten noch in der Nacht teilweise eingerissen werden, da akute Einsturzgefahr bestand.

Keine Verletzten aber hoher Sachschaden

Verletzte Personen waren nicht zu verzeichnen. Der Rettungsdienst war mit neun Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Münsingen hat nach dem Brand im Jugendhaus „Im Badstuhl“ die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bekommt mittlerweile Unterstützung vom Kriminalkommissariat Reutlingen und Spurensicherungsexperten, die nun die genaue Brandursache ermitteln sollen. In diesem Zusammenhang stellte sich heraus, dass sich offenbar Jugendliche noch gegen 20.30 Uhr im Bereich des Jugendhauses aufgehalten haben sollen.

Ermittler suchen Zeugen

Diese möglichen Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/9423333 oder beim Polizeirevier Münsingen unter der Telefonnummer 07381/93640 zu melden. Die Ermittlungen dauern an. Auch Passanten, die womöglich Beobachtungen gemacht haben, können sich an die Beamten wenden.