John Wayne und Heinz Erhardt geben sich die Klinke in die Hand

Das Tonfilm Theater am Alten Lager in Münsingen hat für den dezember ein abwechslungsreiches Programm. Los geht es am Monntag, 11. dezember, um 19 Uhr mit John Wayne in „El Dorado“. Eine amüsante Kino-Matinee folgt dann am Sonntag, dritter Advent, 17, Dezember, um 11 Uhr: Es wird ein Streifen mit dem legendären heiz Erhardt laufen. Was am Nachmittag um 14 Uhr unter der Rubrik „Wunschfilm“, ist derzeit noch offen. Noch mal Heinz Erhardt gibt es am Montag, 18. Dezember, um 19 Uhr. Dann beklagt sich der unnachahmliche deutsche Komiker „natürlich die Autofahrer“. Beim großen Silvester-Event am 31. Dezember zeigt das Tonfilm Theater „Manche mögens heiß“. Mehr Infos gibt es auf www.tonfilmtheater.de