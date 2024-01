James Dean, Louis de Funes und John Wayne

Der Januar bietet wieder viele Top-Filme im Tonfilm-Theater Münsingen. Am Montag, 15. Januar, gibt es um 18 Uhr James Dean mit „Denn sie wissen nicht was sie tun“, und am Montag, 15. Januar, um 20.30 Uhr „Bonnie und Clyde“ zu sehen.

Am Samstag, 20. Januar, wird um 18 Uhr „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gezeigt, und um 20.30 Uhr „Casablanca“. Montag, 22. Januar, steht ab 18 Uhr ganz im Sinne von Heinz Erhardt mit „Ich und meine Schwiegersöhne“ und ab 20.30 Uhr übernimmt Louis de Funes mit „Balduin der Ferienschreck“.

Am Montag, 29. Januar, gibt es um 18 Uhr „Winchester 73“ und um 20.30 Uhr John Wayne mit „Der Mann, der Liberty Valance erschoss“ zu sehen.

Anmeldung unter Telefon 0163/4973785.