In Münsingen gibt es mehrere Führungen

Ein literarischer Rundgang durch Buttenhausen mit Gedichten und Berichten von Zeitgenossen findet am Samstag, 21. Oktober, statt. Die Texte veranschaulichen das Zusammenleben von Christen und Juden am Ort vor 1933 und geben damit einen Einblick in das Leben der ehemaligen jüdischen Albgemeinde. Treffpunkt ist am Samstag, 21. Oktober, um 14:30 Uhr an der Volksschule in der Heimtalstraße 21. Die Führung dauert rund zwei Stunden und kostet fünf Euro pro Person. Die Anmeldung ist bei der Touristik-Information Münsingen telefonisch unter 07381 182‐145 oder per Mail an [email protected] möglich.

Das sogenannte „Alte Schloss“ in Münsingen, das um 1485 oberhalb der damaligen Stadt von den württembergischen Grafen errichtet wurde und zeitweise auch als Fruchtkasten Verwendung fand, beherbergt heute im zweiten Stockwerk das Münsinger Stadtmuseum mit einer Schau zu Geschichte und Kultur der Münsinger Alb. Den Besucher erwartet eine eindrucksvolle Darstellung der Geschichte Münsingens und seiner Stadtteile sowie der Kulturgeschichte der Münsinger Alb. An zentraler Stelle wird der landesgeschichtlich bedeutsame „Münsinger Vertrag“ thematisiert, dessen Unterzeichnung am 14. Dezember 1482 in Münsingen die bestehende Teilung Württembergs überwand. Ein Museumsfilm informiert über die Bedeutung des Vertragswerkes und die damaligen Zeitumstände. Die Anmeldung ist telefonisch unter 07381/182115 oder per Mail an [email protected] möglich.