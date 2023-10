„An fünf Tagen steppt hier der Bär.“ Worte von Münsingens Bürgermeister Mike Münzing, der am Samstagmorgen die Lifestyle-Messe „Schön & Gut“ in der ehemaligen Soldatensiedlung Altes Lager eröffnet hat. Als Modellregion für nachhaltige Entwicklung biete das heutige Albgut den optimalen Standort für dieses Event, das dort inzwischen zum 15. Mal stattfindet, fügte er hinzu.

250 Aussteller bei Messe

Als die Messe 2008 Premiere hatte, machten seinerzeit rund 60 Aussteller mit. Aktuell sind es knapp 250, freut sich Veranstalter Stephan Allgöwer. Er rechnet heuer mit rund 30 000 Besuchern, da die „Schön & Gut“ zum ersten Mal fünf Tage dauert.

Sie zieht nach wie vor die Gäste in Scharen an. Einmal mehr schlängelten sich am Wochenende Blechschlangen durch Münsingen. Für einen Kilometer Strecke brauchte man zehn Minuten, um voranzukommen. Gut beraten waren die Gäste, die in der Stadt parkten und sich mit dem kostenfreien Bus-Shuttle aufs Gelände bis vor den Eingang chauffieren ließen. Da der Andrang so groß war, wurden die Besuchermassen bereits vor der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr auf das Messegelände gelassen.

Das war die Messe "Schön & Gut" in Münsingen. (Foto: Joachim Lenk )

Sie strömten durch die Hallen, Zelte und Stände auf dem Freigelände. Besonders großen Zulauf hatten die Anbieter, bei denen es Versucherle in fester und flüssiger Form zu probieren gab.

Stimmungsvolle Kulisse in Kornspeicherhalle

Die ehemaligen Kornspeicherhallen bilden wieder eine stimmungsvolle Kulisse. Die Aussteller präsentieren dort regionale und internationale Spezialitäten für Augen und Gaumen, Neues und Inspirierendes zu Tisch- und Wohnkultur, Sinnliches und Feines zum Wohlfühlen.

Das Mekka für Genießer hat auch dieses Jahr nicht zu viel versprochen. Merkmale wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Tierwohl und Biodiversität spielen wieder eine große Rolle und Direktvermarkter aus der Region bieten hochwertige Eigenprodukte an.

Auch das Thema Tourismus auf der Schwäbischen Alb und im Biosphärengebiet kommt nicht zu kurz. So präsentieren sich zum Beispiel das Hohenzollernschloss Sigmaringen und das Neckar-Erlebnis-Tal in der Region Rottenburg.

Kleine Tierschau freut Kinder

Bei der „Kleinen Tierschau“ sind zahlreiche Schafrassen zu sehen, außerdem Esel und Ponys. Bei der Hüte-Vorstellung erhalten die Besucher einen Eindruck vom Alltag eines Schäfers.

Wer einmal die Verarbeitung von Wolle zum fertigen Garn erleben möchte, schaut in der Halle S 3 vorbei, wo die Besucher Frauen über die Schulter schauen können, die am Spinnrad und mit der Handspindel arbeiten.

Bustouren auf Panzerringstraße

Ein weiterer Renner sind die Bustouren auf der Panzerringstraße, die sonst für den Verkehr gesperrt ist. Von den Truppenübungsplatz-Guides erfährt man, dass die knapp 38 Kilometer lange Straße zwischen 1971 und 1989 in sieben Bauabschnitten gebaut wurde und knapp 36 Millionen D-Mark, rund 18 Millionen Euro, gekostet hat.

Seit 2008 findet in der ehemaligen Soldatensiedlung Altes Lager, heute Albgut, die Regionalmesse „Schön und Gut“ statt. Sie hat noch bis einschließlich Mittwoch (Allerheiligen), 1. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Vom Bahnhof Münsingen fährt ein kostenloser Bus-Shuttle im 30-Minuten-Takt zum Ausstellungsgelände und zurück.