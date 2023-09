Führung über den Truppenübungsplatz Münsingen

Bei einer Führung über den ehemaligen Truppenübungsplatz in Münsingen, erfahren die Besucher, wie sich das Alte Lager, heute „Alb–Gut“, entwickelt. Die Führung startet am Sonntag, 17. September, um 14 Uhr. Die Anmeldung ist bei Maria Tittor telefonisch unter 01726374863 oder per Mail unter [email protected] möglich. Die Teilnahme kostet zehn Euro.