Kontrolliert, unter den wachsamen Augen der Feuerwehr, ist am Sonntagabend ein Holzstoß auf dem Kinderschülesberg über Buttenhausen abgebrannt. Laut Polizei hatte eine „psychisch auffällige Frau“ das rund siebeneinhalb Meter hohe Wahrzeichen der Sonnwendfeier kurz vor 17 Uhr angezündet.

Aufgebaut hatten den Holzkoloss Mitglieder des Jugendklubs und der Schützen des Münsinger Stadtteils. Er war für die Sonnwendfeier zur Mittsommernacht am 21. Juni vorgesehen. Da damals im Landkreis Reutlingen erhöhte Waldbrandgefahr wegen der lang anhaltenden Trockenheit herrschte, war es verboten, Feuer in unmittelbarer Nachbarschaft von Bäumen zu entzünden. Deshalb wurde die Brauchtumsveranstaltung auf die Mittwinternacht am 21. Dezember verschoben.

Wasser muss auf den Kinderschülesberg

18 Mann der Münsinger Feuerwehr Stadtmitte und der Abteilung Buttenhausen waren unter anderem mit einem 1600 Liter Wasser fassenden Löschgruppenfahrzeug 16/12 vor Ort. Außerdem hatten sie noch ein 2000 Liter Wasser fassendes Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 16/12 und ein 500 Liter Wasser volles Tragkraftspritzenfahrzeug auf dem rund 700 Meter über NN hohen Kinderschülesberg gefahren, informierte Einsatzleiter Berthold Hofmann.

Seine Kameraden aus Buttenhausen blieben bis gegen 21.30Uhr, bis der Holzstoß völlig abgebrannt und abgelöscht war. Verletzt wurde niemand. Ob die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum 21. Dezember einen neuen Holzstoß errichten, stand am Sonntagabend noch nicht fest. Die mutmaßliche 48–jährige Täterin, die den Stapel in Brand setzte, wurde in eine Fachklinik eingewiesen.