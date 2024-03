Festliche Orchesterkonzerte erklingen in Münsingen

Im Gemeindehaus Münsingen findet am Samstag, 16. März, um 19 Uhr ein Konzert mit dem Orchester der Martinskirche unter der Leitung von Kirchenmusikpraktikant Jakob Straubenmüller und Kantor Stefan Lust statt. Das Orchester musiziert Werke von Georg Philipp Telemann, Johann Friedrich Fasch, Melchior Hoffmann, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn und Franz Danzi.

Das Konzert wird laut Pressemitteilung mit dem Concerto grosso in B von Georg Philipp Telemann (1681 bis 1767) eröffnet. Es folgen zwei Sätze aus dem Quintett B-Dur von Franz Danzi (1763 bis 1826) für Bläserquintett in der Besetzung Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Im Mittelpunkt des Konzertes steht das Konzert C-Dur für zwei Klaviere und Orchester von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750), für das extra ein zweiter Flügel im Gemeindehaus aufgestellt wird. Das C. Bechstein Centrum Tübingen stellt diesen zu vergünstigten Bedingungen zur Verfügung.

Die Solopartien an den Tasten übernehmen Philipp Hirrle und Stefan Lust. Nach der Pause wird das Hornkonzert in Es-Dur von Melchior Hoffmann (1679 bis 1715) gespielt. Das Solohorn wird Ulrike Nohlen spielen. Im Konzert D-Dur für Flöte, Oboe, Streicher und Basso continuo von Johann Friedrich Fasch (1688 bis 1758) werden Flöte und Oboe solistisch zu hören sein. Die Solopartien werden von Ute Klimmek (Flöte) und Joachim Treuer (Oboe) gespielt. Zum Abschluss präsentiert das Orchester der Martinskirche Münsingen drei Sätze aus der Sinfonie Nr. 8 G-Dur von Joseph Haydn (1732 bis 1809). Diese vereint nochmals das gesamte Orchester in der Tuttibesetzung.

Das Programm wird am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr im Gemeindehaus Münsingen wiederholt. Diese zweite Aufführung wird als Familienkonzert durchgeführt und richtet sich an Familien mit Kindern ab acht Jahren. Im Verlauf des Konzertes werden die Orchesterinstrumente vorgestellt sowie Informationen zu den Werken gegeben. In der Pause dürfen die Kinder ein Quiz mit Fragen zu den Orchesterinstrumenten und den Komponisten ausfüllen. Das Konzert dauert mit Pause rund 90 Minuten. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, jedoch bitten die Veranstalter um großzügige Spenden.

Im Jahr 1991 gründete Stefan Lust zusammen mit seiner Frau Kathrin-Susanne das Orchester der Martinskirche Münsingen. Das Orchester erarbeitet ein jährliches Sinfoniekonzert, begleitet aber auch die Kantorei der Martinskirche bei Kantatengottesdiensten. Es bietet interessierten Instrumentalisten der Region um Münsingen die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten zusammen zu musizieren und verbindet Jung und Alt beim gemeinsamen Musizieren.