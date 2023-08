Familien erforschen Höhle auf der Alb

„Die steinreiche Alb — Spuren des Jurameeres“ ist der Titel eines Angebots der Alb–Guides, bei dem Familien auch Höhlen erforschen können. Termine sind an den Mittwochen 9., 16. 23. und 30 .August jeweils von 10.45 bis 13 Uhr sowie am 6. und 13. September ebenfalls von 10.45 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist in Lautertal, Lauterbrücke Parkplatz unterhalb der Burg Derneck an der Straße Richtung Münzdorf. Hauptsächlich geht es um die Fragen: Welche Bedeutung hatten Höhlen früher für den Menschen und wie sind diese Höhlen entstanden? Auch eine Höhle wird erkundet. Die Teilnehmer sollten entsprechende Kleidung zum Wechseln, eine Taschenlampe und ein Vesper mitbringen.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Erwachsene und Kinder zahlen jeweils acht Euro. Die Mindestpersonenzahl beträgt zehn. Auch eine Gruppe kann anfragen. Eine Anmeldung ist möglich per Mail an: [email protected] oder bei Alb–Guide Maria Tittor unter Telefon 0172/6374863.