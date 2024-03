Elvis-Presley-Abend mit Karaoke

Das Tonfilm-Theater am Alten Lager in Münsingen stellt sein Programm für den März vor. Ein großes Event ist laut Ankündigung der Elvis-Presley-Abend mit anschließendem Karaoke-Singen am Samstag, 9. März, ab 19 Uhr. Beim Elvis-Abend werden nach dem Film „Elvis Presley - Girls Girls Girls“ mehr als die Hälfte der deutschen Titel zum Mitsingen angeboten. Dabei wird der Text an die Leinwand geworfen und alle zum Mitsingen eingeladen.

Am Montag, 11. März, zeigt das Theater ab 19 Uhr den Film „Jenseits von Eden“, in welchem James Dean seine erste große Rolle spielt. Bei beiden Vorstellungen bittet das Theater um telefonische Anmeldung unter 0163/4973785.

Vorstellungen