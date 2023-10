Das Tonfilm-Theater in Münsingen richtet am Samstag, 4. November, einen Elvis-Presley-Abend mit dem Film „Jailhouse Rock“ und einem anschließenden gemeinsamen Singen aus. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Darüber hinaus weisen die Verantwortlichen des Tonfilm-Theaters in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass ab sofort die neuen Kino-Gutscheine erhältlich sind. Erhältlich sind die Gutscheine an der Abendkasse.