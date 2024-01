Der Angeklagte hatte Glück. Der 51-Jährige stand wegen Betrugs vor dem Amtsgericht Münsingen und kam mit einem blauen Auge davon. Obwohl er bereits einschlägig vorbestraft war und mehrmals gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte, erhielt er wegen neuerlicher Straftaten, die er vor fünf Jahren begangen hatte, noch einmal eine Bewährungsstrafe. Es bleibt abzuwarten, ob er sich in Zukunft an Recht und Gesetz hält.

Was war geschehen? Im Frühjahr 2019 hatte der Mann eine rund 560 Quadratmeter große Halle auf der Albhochfläche angemietet, um angeblich Fenster und Türen herzustellen. Kurz darauf bot er seine Dienste auf dem Onlinemarktplatz MyHammer.de an. Ein Ehepaar meldete sich, das ihr Haus energetisch sanieren wollte. Der Angeklagte suchte die Interessenten auf, nahm die Maße und erhielt wenig später den Auftrag über knapp 44.000 Euro.

Das Ehepaar sagte vor Gericht aus, dass der Angeklagte ihnen sehr sympathisch erschien und er das beste Angebot gemacht hatte. Obwohl andere Anbieter fast ein Drittel mehr oder sogar das Doppelte verlangten, wurden die Hauseigentümer nicht misstrauisch.

Erst als mehrere Liefer- und Einbautermine verstrichen und sie die Firma nach der Bezahlung des gesamten Betrags weder telefonisch noch per WhatsApp erreichten, wurden sie stutzig.

„Wir lebten damals wie in einer Höhle“, sagte das Ehepaar aus. Da die Fenster, wie vereinbart, bereits ausgebaut waren, wurden „die Löcher mit dunklen Planen“ verschlossen. Im November und Dezember stiegen dementsprechend die Heizkosten. Auch suchte die Frau die vermeintliche Produktionsstätte auf der Alb auf, stand jedoch vor verschlossenen Türen des „leeren Gebäudes“ und einem überquellenden Briefkasten.

Umso mehr wunderte sich das Ehepaar über einen Besuch des Firmenchefs kurz vor Weihnachten 2019. Er gestand ihnen ein, dass er insolvent sei, versprach aber, alles einzubauen, wenn sie 11.000 Euro an die produzierende Fenster- und Türenbaufirma im Ausland überweisen würden.

Das Ehepaar hatte keine andere Wahl, als das Geld nach Slowenien zu transferieren, obwohl es der Meinung war, dass alles auf der Alb produziert worden sei. Wenig später trafen alle Materialien auf ihrer Baustelle ein, aber vom 51-jährigen Firmenchef war wieder nichts zu hören und sehen. Im Gerichtssaal blieb der Angeklagte ebenfalls stumm.

„Mein Mandant hatte schwere Depressionen und zog sich zurück, da er die Insolvenz nicht verkraftet hatte“, gab Rechtsanwältin Inga Berg zu Protokoll. Dies sei auch der Grund gewesen, warum er die Mietzahlungen für das Gewerbeobjekt in Höhe von rund 3200 Euro im Monat nach vier Monaten eingestellt habe, weshalb er ebenfalls angeklagt war. In diesem Fall lautete der Vorwurf ebenfalls Betrug. Die Außenstände beliefen sich auf knapp 19.000 Euro.

Geschäftspartner liefert keine Fenster

Dass ihm erst jetzt der Prozess gemacht werden konnte, lag daran, dass der 51-Jährige die vergangenen Jahre untergetaucht war. Seine finanzielle Schieflage begründete die Rechtsanwältin damit, dass ein Geschäftspartner, der ihm die Maschinen für die Fenster und Türen versprochen hatte, kurzfristig abgesprungen sei.

Außerdem würden ihrem Mandanten noch knapp 30.000 Euro aus dem Verkauf von Gegenständen seiner alten Firma zustehen, auf die er heute noch warte. Von Betrug könne also keine Rede sein, wie in der Anklageschrift vorgetragen wurde. Deshalb forderte sie für den Angeklagten einen Freispruch.

Das sah Staatsanwältin Bettina Schmid naturgemäß ganz anders. Sie erinnerte daran, dass der mehrfach einschlägig vorbestrafte Angeklagte in den Jahren vor seinem Untertauchen zahlreiche Vollstreckungsmaßnahmen über sich ergehen lassen musste.

Mehrfach einschlägig vorbestraft

Außerdem sprach sie die zahlreichen Bewährungsstrafen an. Da er keine Bewährung durchgestanden habe, bliebe ihr keine andere Wahl, als im vorliegenden Fall Schadenswiedergutmachung und wegen mehrfachem Betrugs eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten zu fordern. Eine Strafaussetzung zur Bewährung komme in diesem Fall nicht infrage.

Drei Jahre Bewährung und Wiedergutmachung

Letztendlich wurde der Angeklagte nach rund fünf Stunden Verhandlung zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe von Richter Marian Jander verurteilt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Außerdem wurde der 51-Jährige zur Schadenswiedergutmachung bei dem Ehepaar verdonnert. Zudem muss er die Verfahrenskosten bezahlen und 2000 Euro an den Verein für Jugend- und Bewährungshilfe in Tübingen überweisen.

Bei den ausstehenden Mietzahlungen hatte Jander seine Zweifel, dass bei der Unterzeichnung des Vertrages Vorsatz vorgelegen habe. Damals sei sein Konto noch im Plus gewesen. Anders sei es beim Vertragsabschluss für die Fenster und Türen gewesen.

Deshalb ging der Richter in diesem Fall von Betrug aus. Da er dem 51-Jähringen eine positive Sozialprognose attestiere, der sich in den vergangenen fünf Jahren nichts mehr zuschulden kommen ließ, eine Arbeitsstelle in Aussicht habe und wieder „Teil der Gesellschaft“ sei, könne das Gericht eine weitere Bewährungsstrafe verantworten.