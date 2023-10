„Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms im Konzert in Münsingen

Ein außergewöhnliches Konzertereignis findet am Samstag, 18. November, 18 Uhr, in der Christus-König-Kirche Münsingen statt. Es erklingt „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms (1833‐1897). Brahms’ Requiem für Sopran, Bariton, Chor und Orchester gehört zu den herausragendsten Chormusik-Werken aus der romantischen Epoche. Um dieses großartige Werk aufzuführen, fanden sich die Kantoreien der Martinskirchen in Pfullingen und Münsingen zusammen. Über 90 Sänger werden von einem großen Orchester begleitet. Die Vokalsolisten sind Ulrike Härter (Sopran) und Simon Amend (Bariton), die beide schon mehrmals in Münsingen zu hören waren. Die Begleitung übernimmt das Lukas-Barockorchester Stuttgart, deren Mitglieder ausgewiesene Spezialisten der historisch informierten Aufführungspraxis sind und auf Instrumenten der Romantik spielen. Die Leitung haben Kantor Stefan Lust (Münsingen) und Kantorin Bettina Maier (Pfullingen). Nummerierte Eintrittskarten für das Konzert in Münsingen zum Preis von 25 und 20 Euro (ermäßigt: 18 und 15 Euro; Schüler: 12 und 8 Euro) sind ab sofort im Vorverkauf in der Buchhandlung Finkeria, Uracher Straße 1, in Münsingen erhältlich. Karten können dort auch telefonisch bestellt werden (Telefon 07381/921539) und liegen an der Abendkasse bereit. Außerdem gibt es unter https://www.kirchenmusik-online.de/muensingen die Möglichkeit zur Onlinereservierung. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die ab 17.15 Uhr geöffnet ist. Da die Veranstalter mit einer ausverkauften Vorstellung rechnen, wird empfohlen, den Vorverkauf wahrzunehmen. Am 19. November, 17 Uhr, ist das Konzert dann in der Martinskirche Pfullingen zu hören.