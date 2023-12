Doppelkonzert in Münsingen am Vorabend des dritten Advents

Der Musikverein Magolsheim und der Verein Musikkapelle Mehrstetten geben am Samstag, 16. Dezember, in der Alenberghalle in Münsingen gemeinsam ein Konzert. Beginn ist um 20 Uhr, der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Das traditionelle Doppelkonzert zum Vorabend des dritten Advents eröffnet in diesem Jahr die Gemeinschaftsjugendkapelle Mehrstetten-Böttingen-Magolsheim mit ihrem Dirigenten Rolf Müller. Anschließend unterhält die Musikkapelle Mehrstetten unter der Leitung von Dirk Holder mit konzertanter Blasmusik. Mit der Kraft der Musik will der Musikverein Magolsheim mit Dirigent Sascha Kohl laut der Ankündigung einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend bescheren. Mit einem abwechslungsreichen Programm, großartigen musikalischen Darbietungen und einem stimmungsvollen Ambiente wollen die Musikerinnen und Musiker das Publikum ein Stück auf dem Weg hin zu Weihnachten begleiten.