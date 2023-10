Don Camillo im jüngst ausgezeichneten Münsinger Tonfilm-Theater

Das kürzlich in Karlsruhe mit einem Preis der MfG Baden-Württemberg für sein gutes Programm 2022 mit einem Preis ausgezeichnete Tonfilm-Theater am Alten Lager in Münsingen zeigt am Montag, 30. Oktober, zwei Teile der Kultkomödie um Don Camillo und Peppone. Teil eins beginnt um 18 Uhr, Teil zwei um 20 Uhr. In den Filmen liefern sich der Pfarrer Don Camillo und der Bürgermeister von Brescello und Kommunist Beppone wunderbare Auseinandersetzungen. Der erste Teil der insgesamt fünf Episoden, „Don Camillo und Peppone“, stammt aus dem Jahr 1952, der zweite Teil, „Don Camillos Rückkehr“, wurde 1953 gedreht. In den Hauptrollen zu sehen sind Giuseppe Bottazzi als Peppone und Fernandel als Don Camillo. Im Kino erhältlich sind außerdem die neuen Kino-Gutscheine, die an der Abendkasse ausgegeben werden.