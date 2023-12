Die Alb als Fotomodell

Es wird wieder geklickt - nicht nur die Kameras der Fotografen der Schwäbischen Alb, diesmal können alle reinklicken und abstimmen. Denn Münsingen sucht die Schwäbische Alb von ihrer schönsten Seite. Zeigen Sie Ihre Perspektive auf die Region. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt; egal ob Schnappschüsse aus dem vergangenen Jahr, spektakuläre Szenen der einzelnen Jahreszeiten, Bilder mit dem gewissen Etwas, schwäbische Kulinarik von ihrer Schokoseite, berührende Momente bei Veranstaltungen oder historische und kulturelle Denkmäler. Die Touristik Information Münsingen freut sich auf Ihre persönlichen Highlights in Bildern, heißt es in einem Schreiben der Initiatoren.

Zur Teilnahme schicken Sie maximal fünf Fotos oder bewegte Bilder von maximal 30 Sekunden, inklusive Titel und Aufnahmeort, in digitaler Form (USB, CD), per Mail an [email protected] oder über das Formular unter muensingen.com/albklick. Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Mit der Teilnahme und Einsendung Ihrer Motive erteilen Sie automatisch die Zustimmung für die uneingeschränkte werbliche Nutzung Ihrer Bilder durch die Touristik Information Münsingen.

Eine Fachjury trifft eine Vorauswahl von Bildern, die den vorgegebenen Kriterien entsprechen. Diese werden anschließend unter muensingen.com/albklick in einer Galerie zur Schau gestellt und Sie können abstimmen. Abstimmungszeitraum ist vom 16. Januar bis 29. Februar.

Weitere Abstimmungsmöglichkeiten sind möglich vor Ort in der Touristik Information Münsingen, per Mail an [email protected] oder per Telefon unter 07381/182145.