Bustour über den Truppenübungsplatz Münsingen

Der Trüp–Guide Maria Tittor lädt zu einer Bustour über den 6700 Hektar großen, ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen ein. Der Platz ist das Herz des Biosphärengebietes ohne Besiedlung, ohne normale Straßen und ohne Stromleitungen. Die Tour startet am Mittwoch, 20. September, um 13 Uhr. Die Anmeldung ist telefonisch unter 07383/1544 oder 0172 6374863 sowie per Mail an [email protected] möglich.