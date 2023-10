Bonanza schauen und Cowboy-Whisky schlürfen

Mit „Bonanza“, der Erfolgsserie aus den Siebziger-Jahren, geht es im Tonfilm-Theater Münsingen am Montag, 9. Oktober, ab 19 Uhr, weiter. Weil die Serie so erfolgreich war, kamen insgesamt 430 Folgen davon zusammen. Im Tonfilm-Theater werden nun einige Teile in einer Serie gezeigt. Als zusätzliches Angebot gibt es zum Film einen warmen Imbiss, je nach Wetter und Andrang entweder Western-Eintopf oder Bockwürste mit Dinkelbrot. Cowboy-Whisky aus dem Eichenfass gibt dem Ganzen noch besonderen Flair. „Damit fühlt man sich wie im Wohnzimmer der Ponderosa-Ranch“ heißt es in der Ankündigung.

Anmeldung unter Telefon 0163/4973785