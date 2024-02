Ben Cartwright, Hoss, Adam oder Little Joe im Tonfilm-Theater

Das Tonfilm-Theater Münsingen präsentiert am Montag, 4. März, um 19 Uhr wieder zwei Folgen der berühmtesten und im Tonfilm-Theater am besten laufenden Film-Serie „Bonanza“. Über die Kinoleinwand flimmert die beste Western-Serien aller Zeiten,die sich (fast) alle Haushalte früher im Fnersehen angeschaut haben. „Als Kinder haben wir alle das Bonanza-Lied gesungen und spielten immer einen der Schauspieler nach“, heißt es in der Pressemitteilung. Egal ob Ben Cartwright, Hoss, Adam oder Little Joe, alle wurden sie zu TV-Kultstars. „Gespielt von Lorne Greene, Dan Blocker, Pernell Roberts und Michael Landon waren sie die Helden mehrerer Generationen“, heißt es weiter. Als zusätzliches Angebot gibt es zum Film einen warmen Imbiss. Gekocht wird ein Western-Eintopf. Dazu wird Cowboy-Whisky aus dem Eichenfass ausgeschenkt. „Damit fühlt man sich, wie im Wohnzimmer der Ponderosa-Ranch“, schreibt das Tonfilm-Theater abschließend. Es bittet um Anmeldung unter Telefon 0163/49 737. 85.