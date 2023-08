Als acht kleine Kinder einst am Grab der Eltern in Gruorn standen

Als sich am 16. November 1918 die Särge der Eheleute Friedrich und Katharina Frank zu Grabe senkten, mussten acht unmündige Kinder Abschied von ihren Eltern nehmen. Am 14. November 1918 starben beide Elternteile innerhalb weniger Stunden an der Grippe. Dieses Grab ist unter den 200 Gräbern im Gruorner Friedhof das einzige Doppelgrab.

Friedrich war mit knapp 15 Jahren das älteste Kind der Familie. Von ihm lebt eine hochbetagte Tochter noch in Reutlingen. Sie wird bei einer ortsgeschichtlichen Führung am Sonntag, 13. August, um 14.30 Uhr in der Stephanuskirche in Gruorn anwesend sein. Dort berichtet sie nach der Kirchenführung am Grab über das tragische Schicksal dieser Familie.