Albklinik lädt zur Eröffnung des Gelenkzentrums und zum Münsinger Gelenktag ein

Die Kreiskliniken Reutlingen laden zum offiziellen Festakt zur Einweihung des neuen Gelenkzentrums Schwäbische Alb ein. Die Feier findet am Freitag, 10 . November, um 17 Uhr in die Albklinik in Münsingen statt.

Neben Grußworten unter anderem von Landrat Ulrich Fiedler, Klinik-Geschäftsführer Dominik Nusser und Bürgermeister Mike Münzing, wird der Chefarzt und Leiter des Gelenkzentrums, Tobias Dorn, in einem Festvortrag Einblicke in die Behandlungsschwerpunkte des neuen Zentrums geben. Im Anschluss folgt ein Stehempfang in entspannter Atmosphäre ausklingen, heißt es in der Pressemitteilung der Kliniken.

Außerdem lädt das Gelenkzentrum Schwäbische Alb der Kreiskliniken Reutlingen alle Interessierten am Samstag, 11. November, zum großen Münsinger Gelenktag in die Albklinik ein. Von 9.30 bis 14 Uhr erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm rund um das Thema Gelenkserkrankungen. In verschiedenen Vorträgen zeigen die Experten der Kreiskliniken Reutlingen das gesamte Behandlungsspektrum von Knie-, Hüft- und Schultererkrankungen auf und stehen für alle Fragen und Anliegen zur Verfügung. Die Vorträge beginnen um 10 Uhr im Grünhaus der Albklinik und wiederholen sich im Laufe des Tages.

Die Physiotherapie, die bei der Behandlung von Gelenkserkrankungen eine wichtige Rolle spielt, ist ebenso mit Vorträgen und einem umfangreichen Bewegungsprogramm dabei, wie auch die Schmerzklinik, die sich mit einem Infostand präsentiert. Ein besonderes Highlight sind die Demo-Operationen an Kunstknochen.