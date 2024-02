„Wahnsinn.“ So lautete die einhellige Meinung der Veranstalter der kurzfristig anberaumten Kundgebung „Für Demokratie und Menschenrechte“, die am Samstagmittag auf dem Matthias-Erzberger-Platz in Münsingen stattfand. Mit rund 200 Menschen wurde gerechnet, letztendlich waren es knapp 1000, die sich vor dem Rathaus einfanden.

Sie protestierten gegen Rechtsextremismus und die AFD. Auf Plakaten waren Parolen zu lesen wie „Rassismus ist keine Alternative“, „EkelhAFD“, „Wer nicht denkt und nichts weiß, der glaubt den ganzen Nazi-Scheiß“. Seit gut drei Wochen gehen in ganz Deutschland immer wieder Menschen gegen rechts und gegen die AFD auf die Straße. Auslöser ist ein Treffen radikaler Rechter, wo über die sogenannten Remigration gesprochen wurde (wir berichteten).

„Wir müssen aufstehen, wenn Undenkbares wieder gedacht und Unaussprechliches wieder gesagt wird“, so Bürgermeister Mike Münzing. Man müsse verhindern, dass wieder Unmenschliches getan werde. Auch zitierte er Berthold Brecht, der gesagt hatte: „Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selbst.“

Sie setzen ein Zeichen

Auch wenn zahlreiche Politiker und Politikerinnen aus dem Europaparlament, dem Landtag und dem Bundestag vor Ort waren, sprachen bei dieser Demonstration ausschließlich Menschen der Münsinger Bürgerschaft.

Unter den Kundgebungsteilnehmern entdeckte Jochen Klaß (SPD) nicht nur Münsinger, sondern auch aus „Gomadingen und Ghana oder sonst woher“. Er freute sich, dass ein breites Bündnis aus Politik, den Kirchen und den vielen Vereinen Seite an Seite stehen. Wenn jemand meine, ihm unliebsame Mitbürger deportieren zu können, „stehen wir als Demokraten zusammen“. Jeder von uns sei gefordert. „Nicht nur eine Stunde am Samstagnachmittag, sondern jeden Tag.“

Katja Spinnler (CDU) dankte den Menschen, die zum ersten Mal zu einer Demo kamen. „Der erste Schritt ist gemacht, sich aktiv für unsere Demokratie und die Menschenrechte einzusetzen.“ Heute ein Zeichen zu setzen, sei grandios, „Aber unsere Demokratie lebt von der Ausdauer.“ Die Zeit des Zurücklehnens sei vorbei, sagte sie unter dem Beifall der Menschen von nah und fern. Sebastian de Lenardis (Grüne) bat, wählen zu gehen und sich für eine demokratische Partei zu entscheiden. „Lassen sie sich nicht von vermeintlich einfachen Lösungen der AFD und anderen antidemokratischen Parteien verführen.“ Dem pflichtete Pfarrerin Maren Müller-Klingler bei. „Unser Land ist vielfältig, divers, kunterbunt und unterschiedlich.“ Damit es so bleibe, engagiere sich die Evangelische Kirche gemeinsam mit den Menschen für Demokratie und Menschenrechte.

John-Lennon-Song zum Abschluss

Als Münsinger Bürger ergriff Andreas Glück, der für die FDP im Europaparlament sitzt, das Wort. „Der Begriff der Deportation gehört ins Geschichtsbuch, dass wir alle nicht vergessen, aber definitiv nicht in das Programm irgendeiner Partei in Deutschland.“ Jetzt müsse man klar machen, „dass wir eine wehrhafte Demokratie sind, die für das Grundgesetz eintritt.

Danach trat Frank Bob, Vorsitzender der Turn- und Sportgemeinde Münsingen, ans Mikrofon. Er erinnerte an die NS-Zeit und an die Euthanasie-Verbrechen in Grafeneck. Hätten seine beiden 15-jährigen Jungs Hannes und Lorenz, die das Fragile-X-Syndrom haben, zu dieser Zeit gelebt, hätte man sie wahrscheinlich schon umgebracht, sagte er nachdenklich. Nach seiner Rede nahm er sie beide in die Arme. Gemeinsam wurde mit den Menschen auf dem Rathausplatz zum Abschluss der Kundgebung John Lennons „Give Peace a Chance“ gesungen.