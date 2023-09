Am zweiten Spieltag der Tischtennis–Bundesliga hat es für die TTF Liebherr Ochsenhausen die zweite Niederlage gesetzt. Im Hexenkessel in Mühlhausen verlor das Team von Cheftrainer Yong Fu gegen den Post SV mit 1:3. Drei der vier Spiele gingen dabei über die volle Distanz von fünf Sätzen, am Ende trennten beide Mannschaften nur wenige Punkte.

Calderano kehrt zurück

Die große Frage im Vorfeld, ob Hugo Calderano sein Comeback im Dress der TTF feiert, konnte positiv beantwortet werden. Nachdem er in der Vorwoche noch pausiert hatte, stellte Cheftrainer Yong Fu seinen Superstar an Position eins auf. Komplettiert wurde das Team durch die zuletzt stark spielenden Samuel Kulczycki an Position zwei und Can Akkuzu an Position drei.

Kulczycki verliert in fünf Sätzen

Das Auftaktmatch für die TTF absolvierte wie schon in Düsseldorf Samuel Kulczycki. Nachdem er im ersten Satz gegen Ovidiu Ionescu noch Anlaufschwierigkeiten hatte und diesen abgeben musste, kämpfte sich Kulczcycki Punkt für Punkt besser in die Partie und konnte die folgenden beiden Sätze knapp gewinnen.

Doch Ionescu gab sich nicht geschlagen. Während der Mühlhauser immer mehr die Oberhand gewinnen konnte, lief bei Kulczycki nicht mehr viel zusammen und er haderte immer mehr mit sich selbst. Die Sätze vier und fünf gingen deutlich an den Rumänen — 1:0 für den Post SV.

Ausgleich beim Comeback

Im zweiten Spiel kam es dann zur TTF– und Bundesliga–Rückkehr von Hugo Calderano. Gegen Steffen Mengel stand die aktuelle Nummer fünf der Weltrangliste direkt unter Zugzwang. Nachdem er bereits früh in Rückstand lag, fand Calderano rechtzeitig zu seinem Spiel und holte sich Satz eins.

In der Folge drückte der Brasilianer seinem Gegner immer mehr sein Spiel auf und gewann Satz zwei. Doch dann war Mengel zur Stelle, klaute den dritten Satz, und glich im Anschluss aus. Wieder musste der fünfte Satz die Entscheidung bringen. Calderano hatte den längeren Atem und glich für die TTF zum 1:1 aus.

Akkuzu bringt Führung nicht ins Ziel

In der dritten Partie des Tages traf Can Akkuzu auf den Mühlhauser Daniel Habesohn. Akkuzu startete jeweils gut in die ersten beiden Sätze, konnte jedoch beide Male eine deutliche Führung nicht ins Ziel bringen.

Der Franzose steckte nicht auf und sicherte sich den dritten Satz deutlich. Im vierten Satz musste er sich seinem Gegner aber mit 1:3 geschlagen geben und es stand 1:2 aus TTF–Sicht.

Ionescu nutzt Chancen konsequent

Mit dem Rücken zur Wand ging es nun für Calderano in die Box. Im Spitzenspiel gegen Ovidiu Ionescu musste ein Sieg her, um mit seinem Team ins Schlussdoppel zu kommen. Calderano gewann den ersten Satz im Schnelldurchgang. Doch dann ging ihm die Sicherheit in seinem Spiel ein Stück weit verloren. Ionescu nutzte dies konsequent aus und drehte durch zwei Satzgewinne das Spiel. Calderano holte dann nochmals alle Energie aus sich heraus, doch der Lokalmatador machte im vierte Durchgang den Mühlhauser Sieg und damit die zweite Niederlage in Folge für die TTF perfekt.

Enttäuschung auf bei TTF–Präsident Pejinovic

„Eine sehr bittere Niederlage heute für uns, da in allen Spielen mehr möglich gewesen wäre. Wie schon gegen Düsseldorf war unsere Chancenverwertung nicht prickelnd und in den engen Phasen fehlt uns momentan das letzte Stückchen aufbäumen“, sagte TTF–Präsident Kristijan Pejinovic nach dem Spiel.

„Alle drei Spieler hatten in ihren Matches die Chancen auf einen Sieg, am Ende sind aber alle noch ein bisschen auf der Suche nach der richtigen Betriebstemperatur. Schade, da das Schlussdoppel sicher interessant gewesen wäre.“

Unter Zugzwang

Für Hugo Calderano sei es in seinem ersten Einsatz nach langer Zeit nicht so einfach gewesen und er sei eigentlich in beiden Spielen immer einem Rückstand hintergelaufen. „Als Top–Ten–Spieler kann er das normal ab, heute ist es ihm leider nicht gelungen. Nichtsdestotrotz gehen meine Glückwünsche nach Mühlhausen und auch an einen starken Ovidiu Ionescu“, so Pejinovic. „Es ist kein Desaster hier gegen ihre Bestbesetzung zu verlieren. Die Liga ist generell noch enger zusammengerückt und jeder kann jeden schlagen.“ Auch wenn tabellarisch noch nichts passiert sei, stehe man nun am Donnerstag im Heimspiel gegen Mainz unter Zugzwang die ersten Punkte zu holen. „Wir verlieren unsere hohen Ziele nicht aus den Augen, vor allem wenn wir in Bestbesetzung antreten“, sagte der TTF–Präsident.

„Es war ein sehr hartes Spiel für uns heute, leider konnte ich meine beste Leistung nicht abrufen und habe noch Luft nach oben“, bilanzierte TTF–Spitzenspieler Hugo Calderano. „Gratulation dennoch an Mühlhausen für ein gutes Match. Die Saison hat gerade erst angefangen und es bleibt genug Zeit, den Turnaround zu schaffen. Wir werden gestärkt zurückkommen.“#

Heimspiel am Donnerstag

Bereits am Donnerstag haben die TTF die nächste Chance auf Wiedergutmachung. Im ersten Heimspiel der Saison geht es gegen den 1. FSV Mainz 05 (Spielbeginn: 19 Uhr). Tickets gibt es nach TTF–Angaben auf der Vereinshomepage (ttfo.de/tickets).

Die Partie im Überblick:

Post SV Mühlhausen — TTF Liebherr Ochsenhausen 3:1. Ergebnisse: Ovidiu Ionescu — Samuel Kulczycki 3:2 (11:6, 9:11, 9:11, 11:7, 11:6), Steffen Mengel — Hugo Calderano 2:3 (10:12, 6:11, 13:11, 11:7, 6:11), Daniel Habesohn — Can Akkuzu 3:1 (11:9, 11:8, 9:11, 11:8), Ovidiu Ionescu — Hugo Calderano 3:2 (3:11, 11:9, 11:5, 11:13, 11:5).