Motorradclub Volkersheim renoviert sein Clubheim

Die Clubmitglieder des Motorradclub Volkersheims trafen sich Anfang März zu ihrer jährlichen Jahreshauptversammlung. Neben den Tagesordnungspunkten war das beherrschende Thema die seit einem Jahr laufenden Renovierungen des Clubheims. Erster Vorsitzender, Florian Scheffold berichtete, dass die Renovierungen viel Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen. Er bedankte sich bei allen Helfenden und hob hier insbesondere Hubert Neubrand hervor. Ohne ihn und seiner Expertise hätten die Renovierungsarbeiten so nicht umgesetzt werden können, so Scheffold. Im selben Atemzuge appellierte er an die Anwesenden auch weiterhin tatkräftig bei den Arbeiten zu helfen und sich in die Arbeitsdienste einzutragen.

Das Jahr 2024 hat eine besondere Bedeutung für den Motorradclub. Im Dezember sind es 40 Jahre seit Gründung des Clubs. Dies wird natürlich auch ausgiebig gefeiert, wie Scheffold wissen lies. Allerdings erst im Frühjahr 2025, da dafür die Jahreszeit und die Temperaturen besser geeignet seien.

Verkehrsleiter Hans Hecht konnte von mehreren Ausfahrten berichten, wobei eine viertägige Motorradtour in die Schweiz das Jahreshighlight war. Insgesamt legten die Biker knapp 42.000 Kilometer auf ihren Motorrädern zurück, wobei Hans-Martin Frech alleine 10.625 Kilometer fuhr. Für die kommende Saison ist wieder ein Servicetag geplant und eine längere Motorradtour nach Sardinien.

Schriftführer Martin Dunkl gab den Versammelten einen Überblick über die Vorstandssitzungen des vergangenen Vereinsjahres. Zudem konnte er mehrere langjährige Clubmitglieder für ihre Treue beglückwünschen. Seit 30 Jahren sind Simone Brunner, Norbert Betz und Hubert Neubrand Mitglied im Motorradclub Volkersheim. Sie bekamen von Dunkl eine Urkunde und eine Flasche Wein überreicht.

Ortsvorsteherin Sabine Hecht nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor. In ihrer Ansprache dankte sie den Clubmitgliedern für ihren Einsatz bei den Renovierungsarbeiten. Sie hob dabei den ersten Vorsitzenden, Florian Scheffold hervor. Ohne ihn laufe nichts und er übernehme darüber hinaus viele organisatorische Aufgaben, so Hecht. Auch sie appellierte an die Anwesenden jetzt nicht nachzulassen und die Renovierungen zu einem zügigen Ende zu bringen, damit Jung und Alt bald im neuen Clubheim wieder die Gemeinschaft pflegen können.