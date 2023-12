Motivierte Schülerinnen und Schüler im Praktikum

In der Oberstufe des SBBZs Lernen in Munderkingen sind Betriebspraktika ein fester Bestandteil des Lehrplans und eine willkommene Abwechslung für die Schülerinnen und Schüler in ihrem Schulalltag.

Bereits seit den Sommerferien waren die Schülerinnen und Schüler der Oberstufenklasse H2 auf der Suche nach Praktikumsstellen, die sie in der letzten Novemberwoche besuchten.

Alle Schülerinnen und Schüler wurden mit Hilfe ihrer Eltern sowie ihres Klassenlehrers Frank Auchter an ihrem Wunscharbeitsort untergebracht. Mit dabei waren unter anderem die Firmen Autohaus Götz in Munderkingen, Bäckerei Doll in Munderkingen, Enitor Aich Metallbau GmbH in Munderkingen, Blumen Lutz in Ehingen, Buchhandlung Laese in Munderkingen, Edeka Frank in Munderkingen, E-Center Peterka in Ehingen, Schreinerei und Innenausbau Gobs in Munderkingen, Seeberger GmbH in Ulm und viele mehr.

Philipp (siehe Foto) suchte sich ein Praktikum bei der Bussenbäckerei Traub in Uttenweiler aus. Zu seinen Aufgaben gehörte unter anderem das Mischen von Zutaten für Vollkornbackwaren, sowie die Mithilfe bei der Zubereitung von Plätzchen, was ihm großen Spaß bereitete. Frau Fetscher fand viele lobende Worte für ihren Praktikanten, was diesen sichtlich stolz machte.

Der Klassenlehrer Frank Auchter H2 resümierte die Praktikumswoche sehr positiv. „Wir sind froh, dass wir das Angebot eines Praktikums für unsere Schülerinnen und Schüler anbieten und durchführen können, da dies wertvolle Erfahrungen für alle sind. Praktisches Arbeiten, neue Sozialkontakte knüpfen und was es tatsächlich bedeutet, in einem Betrieb zu arbeiten, kann kein noch so guter Unterricht vermitteln. Ungewohnte Gerüche, körperliche Arbeit, ungewohnte Anstrengungen wie den ganzen Tag zu stehen und dann beide Hände praktisch einzusetzen, ist für viele Schülerinnen und Schüler eine neue Erfahrung. Das muss man erleben! Daher sind wir unheimlich froh und dankbar, dass diese Betriebe so hervorragend mit uns kooperieren und hoffen auch in Zukunft auf eine gute und zufriedenstellende Zusammenarbeit.“