Saisonauftakt in Moosbeuren

- Mit mehr als 450 Starts in zwölf Prüfungen ist am zurückliegenden Wochenende das Hallenspringturnier des Reitvereins Moosbeuren auf der dortigen Reitanlage ausgetragen worden.

Vom Springreiter-Wettbewerb und einer Stilspringprüfung für den Reiternachwuchs über A- und L-Springen bis zu zwei Prüfungen der Klasse M* reichten die Anforderungen des Turniers an Reiter und Pferde. Turnierhöhepunkt war am Sonntagnachmittag eine Springprüfung der Klasse M* mit Siegerrunde, zu der 30 Paare antraten, von denen sich zwölf mit einem Nullfehler-Ritt für die Siegerrunde qualifizierten.

M*-Sieger waren, nach weiteren null Fehlern und einer Zeit von 37,86 Sekunden, Andrea Gau-Kronen und „Chastity Claire“ vom Reit- und Fahrverein Bad Waldsee. Die junge Öpfinger Reiterin Maxime Füß landete mit „Nippon de Carmel“ auf dem sechsten M*-Platz.

Erfolgsreiter aus Ehingen

Mit einem Abwurf verpasste Lokalmatador Christian Rittelmann die Siegerrunde und konnte sich in der Abschlussprüfung des Hallenturniers nicht platzieren.

Bereits am frühen Samstagabend traten 42 Paare zur Punktespringprüfung der Klasse M* an, die in zwei Abteilungen gewertet wurde. Siegerpaare waren Melissa Ramminger und „Czera“ aus Westerheim sowie der Ehinger Erfolgsreiter Marcel Braig mit „Quicktender“. Maxime Füß von der RSG Öpfingen konnte sich mit ihren beiden Pferden „Nippon de Carmel“ und „Qlassic Diamant vt Willebeke“ auf den Rängen drei und vier platzieren. Marcel Braig ritt mit seinem zweiten Pferd „Cesar“ auf den sechsten M*-Platz.

Im Punktespringen der Klasse L siegten Jannik Kästle vom Reitsportzentrum Josefshof im Winkel und „Santa Eldorada“ in der ersten Abteilung sowie Dr. Christina Dudik und „Atlantis“ von den Munderkinger Pferdesportfreunden in der zweiten L-Abteilung. Christian Rittelmann vom gastgebenden Reitverein Moosbeuren landete mit „Corona“ auf dem dritten L-Platz. Außerdem konnten sich Elena Schwellinger und „Quarktörtchen“ aus Ehingen, Maxime Füß und „Nippon de Carmel“ aus Öpfingen und Jannik Kästle auf „Cinaback“ in dieser L-Prüfung platzieren. Die Moosbeurer Reiterin Anna Speh konnte sich am Wochenende mit „Curly Wurly“ sowohl im Amateur-Springen der Klasse A*, als auch im Amateur-Springprüfung Klasse A** platzieren. Am Samstag trat die junge Reiterin auf „Curly Wurly“ zu ihrer ersten L-Prüfung an, zeigte einen beherzten Ritt, konnte sich aber im L-Springen nicht platzieren. Auch Elias Walter und „Dona Lara“ vom gastgebenden Moosbeurer Reitverein verpassten am Samstag eine L-Platzierung.

Die Springprüfung Klasse L am Sonntag wurde in zwei Abteilungen geritten. Siegerpaare waren Maleen Sina Sahm und „Mister Twister“ vom SPZ Federsee sowie Benjamin Fischer und „Quibelle“ aus Leutkrich-Diepoldshofen. Jannik Kästle vom Reitsportzentrum Josefshof im Winkel ritt mit „Santa Eldorada“ in dieser L-Wertung auf den zweiten Platz der ersten Abteilung.