Mittwochabendwanderung zum Köhler nach Münzdorf

Am 9. August veranstaltete die Albvereins–Ortsgruppe Weilersteußlingen ihre bereits zur Tradition gewordene MIttwochabendwanderung zum Kohlemeiler nach Münzdorf. Eine alte Tradition und eine der ältesten Handwerkstechniken der Menschheit ist die Verkohlung von Holz. Ausgezeichnet von der UNESCO 2014 als Immaterielles Kulturerbe. Zweimal im Jahr, schichtet der Köhler auf der Köhlerplatte in Hayingen–Münzdorf seine Meiler auf, um auf althergebrachten Weise Holzkohle herzustellen. Leidenschaft und Tradition sind hier eng verbunden. Über zehn Tage lang kontrolliert der Köhler seinen aus Buchen– oder Eschenholz, Gras und Lösche aufgeschichteten Meiler alle zwei Stunden — Tag und Nacht. Dabei lebt er in der Köhlerhütte am Meiler. Etwa 11 bis 12 Tage nach dem Anzünden findet samstags bei trockenem Wetter das „Ausziehen“ des Kohlemeilers statt.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.