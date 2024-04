Mitreißende Klassiker der Filmgeschichte

Draußen spielte das Wetter verrückt, in der festlich geschmückten Böhringer Festhalle begeisterten die Mitglieder des Musikvereins Zainingen am Sonntagabend ihre Gäste mit einem grandiosen Frühjahrskonzert. Unter der Leitung von Matthias Kamp präsentierten die zahlreichen Musiker ein Programm unter dem Motto „Eine Reise durch die Filmgeschichte und zeitlose Klassiker“.

Zu Beginn des Abends hielt Tobias Class einen Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr und bedankte sich bei allen für ihr Engagement und den starken Zusammenhalt.

Die musikalische Eröffnung mit „Les Gendarmes de Saint Tropez“ versetzte die Zuhörer direkt in die Welt des Films und verbreitete einen Hauch von französischem Flair. Begleitet von Bildern des Schauspielers Louis de Funès zauberte das Stück vielen ein Lächeln aufs Gesicht.

Elisa Maier führte charmant durch den Abend, wodurch die Zuhörer auf eine Reise durch verschiedene Epochen des Films geführt wurden und der Glanz Hollywoods spürbar wurde.

Die Musiker zeigten sich begeistert und spielten mit großer Spielfreude, was das Publikum mitriss. Stücke wie die Suite „The Greatest Showman“, „Soul Bossanova“ und die unvergesslichen Melodien von „James Bond“ entführten die Zuhörer in die Welt der Leinwandträume. Besonders bewegend war „Over the Rainbow“, begleitet von einem zauberhaften Solo-Gesang von Elisa Maier.

Ein weiterer Höhepunkt war die mitreißende Darbietung von „Gonna Fly Now“ aus dem Film „Rocky“, gefolgt von der Titelmusik der Krimiserie „Derrick“. Die Musikkapelle beeindruckte durch ihre Vielseitigkeit und präzise Darbietung.

Das Konzert endete mit der ergreifenden Titelmusik aus dem Film „Silberkondor“, die das Publikum verzauberte und für Gänsehautmomente sorgte.

Die Leistung der Musiker wurde von den über 400 Gästen in der voll besetzten Halle gewürdigt, die das Konzert aufmerksam verfolgten. Vereinssprecher Tobias Class bedankte sich herzlich bei allen Beteiligten und lobte besonders Dirigent Matthias Kamp. Er sei ein wahrer Glücksgriff für die Zaininger Musikanten.

Zum krönenden Abschluss spielte die Kapelle zwei hervorragend gespielte Märsche als Zugabe, während Matthias Kamp seine Dankbarkeit dafür ausdrückte, Teil der Kapelle zu sein, und betonte, dass jedes Stück eine Geschichte zu erzählen habe. „Ich bin sehr dankbar, dass ich euer Dirigent sein darf und freue mich jeden Montag auf die Probe“!