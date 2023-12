Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbandes

Laut Satzung des VdK für die Ortsverbände ist nach § 13 Ist vorgeschrieben, dass in den Jahren wo keine Hauptversammlung stattfindet, eine Mitgliederversammlung der Geschäfts-und Kassenberichte abzuhalten ist. Dies war notwendig für das Geschäftsjahr 2022.

Durch Todesfall und längerer Krankheitsfälle konnte nun diese Mitglieder-Versammlung erst zum Jahresende 2023 abgehalten werden. Sie fand nun am 17.12. im Sportheim des TSV Rißtissen statt.

Vorsitzender Siegfried Hummel gab einen Kurzbericht ab, wobei der Bericht der Schriftführerin Isolde Hummel (April 2023 verstorben) enthalten war. Er berichtete von einem schwierigen Jahr und gedachte im Totengedenken an die langjährigen verstorbenen Mitglieder Josef Rief Weisel, Isolde Hummel und Adelbert Oßwald beide Rißtissen.

Kassiererin Augustine Kiehn gab den Kassenbericht für 2022 ab und die Kassenprüfer fanden ihn in Ordnung. Kreisvorsitzender Siegfried Ritscher übernahm die Entlastung die einstimmig erteilt wurde. In seinem Kurzbericht ging er auf die aktuelle Situation in der Bundes-und Landes-VdK-Politik ein. Nicht zufrieden ist man im Moment auf die Arbeit in der Geschäftsstelle in Ulm ein. Er bot seine Hilfe an, wenn es zu Problemen bei den Mitgliedern kommt.

Vorsitzender Siegfried Hummel machte noch einen Ausblick für das Jahr 2024. Hauptversammlung mit Wahlen, Halbtagesausflug, Ganztagesausflug und auch auf die Situation, dass der VdK-Ortsverband 75 Jahre alt wird. Es soll eine kleine Feier geben und evtl. eine große Fahrt zur Gnadenkapelle Kevelaer geben.

Mit dem Wunsch auf schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und Alles erdenklich Gute- vor allem beste Gesundheit- im neuen Jahr 2024 wurde die Versammlung geschlossen.

Die vorgesehenen Ehrungen konnten in der anschließenden Weihnachtsfeier nicht komplett vorgenommen werden. Sie werden zur gegebenen Zeit zu Hause vorgenommen.

Es sind dies: Für 10-jährige Mitgliedschaft: Hemmler Ernst und Annemarie (beide Ersingen), Scheuermann Brigitte (Allmendingen), Dolpp Alois (Altbierlingen), Klein Oliver (Rißtissen), Schick Karl und Neff Ottilie (beide Kirchbierlingen), Diepold Carla und Kurt Heinrich (beide Griesingen). Für 25-jährige Mitgliedschaft: Werner Wilhelm (Griesingen). Es gibt hier eine Urkunde und die entsprechende Ehrennadel.