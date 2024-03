Am Montagabend, 11.03.2024, fand die ordentliche Mitgliederversammlung des Sport-Club Berg e. V. im Berger Vereinshaus statt. Sarah Pflug, 1. Vorstand, begrüßte die anwesenden Mitglieder und blickte in ihrem Bericht auf das vergangene Geschäftsjahr 2023 zurück. U. a. fand im Januar das große Tischtennis-Neujahrsturnier in der Längenfeldhalle statt, weitere Termine waren die Nacht der offenen Brauereien im April und der Herbstgoldanstich im August der Berg Brauerei, bei denen der Verein mit Arbeitsdiensten unterstütze. Der wichtigste Punkt jedoch war das 50-jährige Jubiläum des SC Berg, welches im Juni rund um das Vereinshaus mit geladenen Gästen gefeiert wurde und dem ein Sporttag der Abteilung Fit & Fun im April voraus ging. Der Mitgliederstand kann erfreulicherweise seit Jahren gehalten werden. Leider konnte auch für das vergangene Jahr kein Bundesfreiwilligendienstleistender gefunden werden.

Der Kassenbericht wurde von Barbara Gog, Vorstand Finanzen, vorgetragen. Die Kassenprüfer Simone Mößlang und Florian Mauz konnten der Kassiererin eine ausgezeichnete und solide Arbeit bescheinigen. Über die vielen sportlichen Ereignisse und Erfolge im vergangenen Jahr berichteten die Abteilungs-/ Jugendleiter der Abteilungen Tischtennis und Freizeitsport. Die Entlastungen übernahm Ortsvorsteher Philipp Lämmle.

Ehrungen für langjährige treue Mitgliedschaft wurden wie folgt durchgeführt:

Die Ehrennadel für 10 Jahre in Bronze erhielten Richard Hammerschmidt, Nikita Kimmel, Judith Kräutle, Florian Mauz, Lena Scheuing, Andreas Schlecker, Benedikt Schlecker und Michael Staiger. Die Ehrennadel für 40 Jahre in Gold erhielt Josef Niederer. Die Ehrennadel für 50 Jahre in Gold Plus erhielten Christa Hauler, Marie-Luise Mößlang und Marie-Luise Weber.

Bei den Wahlen wurde gewählt: 1. Vorstand: Sarah Pflug, Vorstand Finanzen: Barbara Gog, Abteilungsleiter Tischtennis: Jasmin Stocker, Abteilungsleiter Freizeitsport: Nicole Oppelz, Jugendleiter Tischtennis: Gerhard Scheuing, Beisitzer: Tina Baudach, Günter Maier, Jürgen Maier, Paul Maier, Simone Mößlang, Jochen Pflug, Anita Speigel und Bianca Stocker. Prüfungskommission: Florian Mauz und Simone Mößlang.

Zum Abschluss gab Sarah Pflug einen Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr 2024 und dessen bevorstehende Veranstaltungen und Events.