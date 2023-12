Mitgliederversammlung der TA Obermarchtal

Im Spieljahr 2023 erreichte die Damenmannschaft den vierten Platz. Die erste Herrenmannschaft schaffte in diesem Jahr den Klassenerhalt. Die zweite Herrenmannschaft kann sehr zufrieden sein für ihr erstes Jahr in der Verbandsrunde.

Valentin Gombold, Sportwart, berichtete von einem Bändelsturnier, den Vereinsmeisterschaften und der Verbandsrunde. Schriftführerin Sarah Foydl berichtete von den Ausschusssitzungen des vergangenen Jahres. Der Kassenbericht von Carolin Fuchs wies eine super Bilanz in diesem Jahr auf. Die sehr gute Arbeit der Kassiererin bestätigte die Kassenprüferin Susanne Stöhr. Die Entlastung nahm der Vorstand der SpVgg Peter Hudek vor, die von der Versammlung einstimmig beschlossen wurde.

Außerdem standen in diesem Jahr wieder Wahlen an. Hierbei wurden alle Ausschussmitglieder ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Mit der Ausnahme, dass Carolin Fuchs ihr Amt als Kassiererin an Manuela Aierstock abgegeben hat.