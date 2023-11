Mit Spielerfahrung und Kampfkraft zur Entscheidung

Mit einem für alle gerechten 5:5 Unentschieden trennten sich die U19 Jungen, in der Begegnung der Kreisliga B Gruppe 2, am Samstagvormittag vom Tabellenvierten TSV Blaubeuren II in der eigenen Halle. Von Anfang an war es eine Begegnung von Spielerfahrung gegen Kampfeswillen und wirklich unglaublicher Spannung. Was die Gäste aus der Blautopfstadt an Spielerfahrung den Gastgebern voraus hatten, machten diese durch richtig großen Kampfgeist wieder wett. Blaubeuren holte allerdings sehr früh durch Felix Jäger/Johannes Kast (3:0 gegen Moritz Ruhland/Oskar Brenner) die 1:0 Führung, ehe Clemens Lützel/Peter Fricker mit einer sehr beeindruckenden kämpferischen Leistung (hauchdünn 3:2 gegen Daniel Rein/Jona Benjamin Schwaigert) für den 1:1 Zwischenstand sorgten. Im ersten Einzel schaffte es Max Fricker dann, mit größtem Einsatz und etwas Glück (3:2 gegen Johannes Kast), sogar die 2:1 Führung zu erringen. Lange hielt diese allerdings nicht an. Mit viel Pech musste sich anschließend Moritz Ruhland, ganz knapp 2:3 gegen Felix Jäger, zum 2:2 Zwischenstand geschlagen geben. Danach gelang es Oskar Brenner mit einer tollen taktischen Leistung (3:0 gegen Jona Benjamin Schwaigert) das TVM ‐ Nachwuchsteam wieder mit 3:2 in Führung zu bringen. Aber auch Blaubeuren war nicht gewillt auch nur einen Schritt zu weichen. Daniel Rein (3:0 gegen Clemens Lützel) glich wieder zum 3:3 aus, ehe erneut Max Fricker seinen Kampfgeist auspackte, mit starkem Spiel sich gegen Felix Jäger mit 3:1 behauptete und dem TVM die 4:3 Führung bescherte. Dann allerdings legten die Gäste einen für alle überraschenden Zwischenspurt ein. Johannes Kast (3:0 gegen Moritz Ruhland) und Daniel Rein (3:0 gegen Oskar Brenner) besorgten die 5:4 Führung der Blautopfstädter. Nun war im letzten Einzel Clemens Lützel gefordert um für Merklingen wenigstens noch das Unentschieden zu sichern. Nach genau zwei Stunden Spielzeit sorgte er, mit einem vollauf verdienten 3:0 Erfolg über Jona Benjamin Schwaigert, für das vollauf gerechte 5:5 Unentschieden. Damit können beide Mannschaften gut leben. Zum letzten Spiel der Vorrunde müssten die U19 Jungen des TVM erst am Samstag, den 9. Dezember um 10.00 Uhr bei TSV Herrlingen III in der Lindenhofhalle im Lautertal antreten.

