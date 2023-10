Mit einer kämpferischen Leistung zum 9:4 Erfolg

Einen richtig hart erkämpften 9:4 Erfolg feierten die Herren II, im Sonntagsspiel der Kreisliga B Gruppe 3, gegen einen allerdings etwas ersatzgeschwächten TV Wiblingen I, in eigener Halle. Schon in den Eingangsdoppeln ging es richtig hoch her. Beide Teams legten ein forsches Tempo vor und versuchten wirklich frühzeitig die Punkte einzufahren. Den ersten Zähler allerdings sicherten sich die Gäste aus dem Ulmer Ortsteil durch Jonas Merkle/William Suhajik mit einem 3:1 Erfolg über Bernd Keller/Hans-Peter Wörtz. Dann kamen auch die Hausherren besser ins Spiel. Sabahudin Rondic/Gerhard Längst bezwangen Dr. Peter Aulkemeyer/Paul Malack nach einer starken Leistung mit 3:2, während Frank Waldeck/Steffen Autenrieth mit einem 3:0 Erfolg, der TVM-Vertretung eine 2:1 Führung bescherten. Sabahudin Rondic erhöhte dann im ersten Einzel, mit einer feinen Einzelleistung und einem 3:1 Sieg über Jonas Merkle, zum 3:1 Zwischenstand. Bereits jetzt waren die Gäste so richtig gefordert. Dr. Peter Aulkemeyer verschaffte Wiblingen, mit seinem 3:1 Sieg über Gerhard Längst zum 2:3, wieder etwas Luft. Hans-Peter Wörtz stellte, nach seinem 3:0 Erfolg über Dieter Riedel, mit dem Punkt zum 4:2, den alten Vorsprung wieder her. Noch war aber überhaupt nichts entschieden und die Donaustädter warfen noch einmal alles in die Waagschale. William Suhajik bezwang dann im Anschluss Bernd Keller mit 3:0, verkürzte zum 3:4 und brachte die Gäste damit erneut in Reichweite. Mit viel Kampfgeist gelang es dem TVM-Team nun aber die Führung sogar noch deutlich auszubauen. Frank Waldeck mit einem klaren 3:0 Erfolg, Steffen Autenrieth (3:0 gegen Paul Malack), Sabahudin Rondic (3:1 gegen Dr. Peter Aulkemeyer) und Gerhard Längst (3:2 gegen Jonas Merkle) mit seinem unbändigen Kampfeswillen, führten die Merklinger Mannschaft zur fast schon vorentscheidenden 8:3 Führung davon. William Suhajik jedoch brachte mit einem klaren 3:0 Sieg über Hans-Peter Wörtz die Wiblinger Akteure, zum 4:8 Zwischenstand, noch einmal zurück ins Spiel. Bernd Keller blieb es damit vorbehalten, mit seinem 3:0 Erfolg über Dieter Riedel, nach genau 130 Minuten Spielzeit, den so wichtigen 9.4 Sieg endgültig in trockene Tücher zu bringen. Weiter geht es für die Merklinger Herren am kommenden Samstag, den 14. Oktober. Da spielen die Herren I, gegen die SG Öpfingen II, um 18 Uhr Zuhause.

