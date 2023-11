Mit einer fehlerfreien Leistung zum klaren Sieg

Fehlerfrei und voller Selbstvertrauen setzten sich die U19 Jungen mit 6:0, in der Begegnung der Kreisliga B Gruppe 2, beim Tabellenvierten SG Öpfingen II am Samstagnachmittag, auch in dieser Höhe klar verdient, beim Gastgeber an der Donau in Rekordzeit durch.

Schon in den Eingangsdoppeln war das TVM-Nachwuchsteam klar Tonangebend und in allen Belangen deutlich besser. Max Fricker/Clemens Lützel (3:0 gegen India Eberle/Benno Schmid) sorgten schon früh mit einer starken Leistung für die Merklinger 1:0 Führung, die Moritz Ruhland/Oskar Brenner (3:0 gegen Elias Schorn/Matteo Vogt) kurze Zeit später bereits zum 2:0 ausbauten. Nun versuchten die Gastgeber in den Einzeln deutlich mehr Druck zu machen, um so die Gäste von der Alb zu Fehlern zu zwingen. Doch diese wussten sich sehr geschickt zu wehren und selbst beste Chancen der Hausherren in eigene Vorteile umzuwandeln. So war es Moritz Ruhland, der mit einer wirklich sehenswerten Leistung und einem klaren 3:0 Sieg über India Eberle die 3:0 Führung der Merklinger Nachwuchsmannschaft besorgte.

Anschließend bauten Max Fricker (3:0 gegen Benno Schmid) und Clemens Lützel (3:0 gegen Elias Schorn) diesen Vorsprung mit einer kämpferisch und spielerisch richtig tollen Leistung, bis zum 5:0 Zwischenstand, fast schon uneinholbar aus. Aber auch jetzt gab sich Öpfingen noch nicht auf. Wirklich alle Reserven wurden mobilisiert um noch einmal zurück ins Spiel zu finden. Oskar Brenner allerdings hatte da kein Erbarmen. Mit viel Spielwitz besorgte er, mit seinem deutlichen 3:0 Sieg über Matteo Vogt, bereits nach etwas mehr als 30 Minuten Spielzeit, für den auch in dieser Höhe wirklich komplett verdienten 6:0 Kantersieg der Merklinger Nachwuchsmannschaft.

Damit rückt das Team an Gastgeber SG Öpfingen II vorbei auf den vierten Tabellenplatz der Kreisliga B Gruppe 2 vor. Diesen Schwung und das tolle Gefühl des Sieges möchte das TVM-U19-Nachwuchsteam auch in die nächste Begegnung mitnehmen. Denn schon am kommenden Samstag, den 18. November kommt um 10.00 Uhr, mit dem TSV Blaubeuren II der Tabellendritte, als wirklich ernstzunehmender Gegner nach Merklingen.