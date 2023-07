Gemeinsam mit ihren Lehrern Hartmut Metzger und Philipp Lämmle reiste das einjährige Berufskolleg der Gewerblichen Schule Ehingen für acht Tage mit dem Rucksack durch Siebenbürgen in Rumänien — auch bekannt als Transsilvanien.

Eine erste Station auf dieser Reise, die mit dem Nachtzug von Ulm nach Wien begonnen hatte, war die österreichische Hauptstadt und die Entdeckung der weitreichenden Geschichte der Habsburger Monarchie im Heeresgeschichtlichen Museum sowie ein Besuch der Technischen Universität Wien.

Ein weiterer Nachtzug brachte die Gruppe dann ins rumänische Mediasch, wo sie das deutschsprachige Stephan Ludwig Roth Gymnasium besuchten, bevor es zu Fuß weiter nach Meschen ging. Dort wurden sie freundlich im Pfarr– und Gemeindehaus empfangen und lernten die Hintergründe der zahlreichen Kirchenburgen und Siebenbürgen–Sachsen kennen.

Mit dem Rucksack wanderte die Gruppe weiter über Wurmloch nach Frauendorf. Die Route führte sie durch ein dünn besiedeltes Gebiet, das mit seinen weitläufigen Weide– und Waldflächen beeindruckte. Doch trotz der scheinbar unberührten Natur mussten die Schüler an zahlreichen Stellen die bedrückenden Spuren des Raubbaus an der Umwelt durch den Menschen feststellen. Besonders markant zeigte sich dies bei den Überresten der Industrieruinen von Kleinkopisch (Copsa Mica). Die Schülergruppe wurde so mit gemischten Gefühlen konfrontiert, während sie die Schönheit und die Verletzlichkeit der Natur gleichermaßen vor Augen geführt bekamen.

Nach einem Besuch in der Badeanstalt von Salzburg mit ihren Salzseen ging es über Hermannstadt und Schäßburg zurück nach Mediasch. Mit dem Nachtzug gelangte die Gruppe dann über Budapest zurück nach Wien, wo ein Besuch des Naturhistorischen Museums und das Haus des Wassers auf dem Programm stand. Die Rückfahrt mit dem Nachtzug von Wien nach Ulm rundete die Reise ab.

Das Berufskolleg haben in diesem Jahr 14 Schüler und eine Schülerin absolviert und damit die Fachhochschulreife erlangt.