Ministrantenaufnahme und -verabschiedung in Neuburg

Am Sonntag, 16. Juli, war in der Kirchengemeinde Neuburg im Gottesdienst einiges los. Es durften zwei neue Ministranten begrüßt werden: Mia–Sophie Geis und Anika Däubler wurden offiziell in die Ministrantengruppe aufgenommen. Wir freuen uns sehr, die beiden bei uns begrüßen zu dürfen.

Neben der Aufnahme der neuen Ministranten wurde auch Max Eglinger verabschiedet, der jahrelang seinen Dienst am Altar getan hat. Die Gemeinde bedankte sich bei ihm für seine langjährige Arbeit und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.

Leider musste sich die Kirchengemeinde auch von Sandra König verabschieden, die sich langjährig für die Ministranten engagiert hat. Ihre Arbeit war verbunden mit viel Herzblut und Engagement, indem sie sich um die Ministranten gekümmert hat, die Proben organisiert und durchgeführt hat und viele gemeinsame Aktivitäten mit den Ministranten aus Neuburg, aber auch mit anderen Ministranten der Seelsorgeeinheit Marchtal unternommen hat. Erfreulicherweise können wir bekannt geben, dass Luisa Lang aus den eigenen Reihen die Arbeit und die Betreuung der Ministranten übernehmen wird.