Ministrantenaufnahme in Reutlingendorf

Die Ministrantengruppe der Kirchengemeinde St. Sixtus Reutlingendorf durfte am am Sonntag, 17. September, ihre neue Ministrantin Hanna Schrodi in ihrer Mitte begrüßen. Pfarrer Gianfranco Loi überreichte ihr einen kleinen Willkommensgruß und ehrte anschließend fünf Ministranten für ihren langjährigen Dienst. Er bedankte sich für ihren Einsatz und betonte die große Bedeutung ihres Engagements für die Kirchengemeinde. Folgende Ministranten wurden Hannah Lohner, Meike Laut, Larissa Gozner für fünf Jahre und Annika Schrodi und Nils Traber für zehn Jahre geehrt.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.